Nergens wordt er zo weinig getest op corona als in de Verenigde Staten

Het coronavirus maakt pijnlijk duidelijk hoe het ervoor staat met de gezondheidszorg in de VS. Vanwege een tekort aan tests zijn er nergens zo weinig mensen onderzocht als in Amerika.

Volgens de Centres for Disease Control and Prevention (CDC) zijn er 1.707 Amerikanen getest op het coronavirus. Ter vergelijking: In Zuid-Korea zijn 189.000 tests afgenomen. De twee landen maakten op dezelfde dag hun eerste besmettingen bekend.

Door het tekort aan tests is onduidelijk hoeveel Amerikanen precies zijn besmet. Er is geen enkel ander land, waar corona is opgedoken, dat relatief zo weinig mensen getest heeft op COVID-19. Per miljoen inwoners zijn er in Zuid-Korea 700 keer zoveel mensen gecontroleerd.

Amerika heeft met 3,6 procent een van de hoogste sterftecijfers ter wereld, maar dat komt vermoedelijk doordat heel veel milde gevallen van het coronavirus niet zijn opgemerkt.