Corona in de VS: het land waar naar de dokter gaan een luxe is

Naar schatting heeft 25 procent van de Amerikanen geen betaald ziekteverlof en 45 procent is onderverzekerd. Vooral armere Amerikanen zullen dus ondanks ziekte vaak kiezen voor doorwerken én ze kunnen zich een doktersbezoek niet permitteren. Zie het coronavirus dan nog maar eens in te dammen.

Daar komt nog bij dat er veel te weinig testkits beschikbaar zijn. Vermoedelijk zijn er dus veel meer besmettingen dan de minder dan 2.000 die tot nu toe zijn gemeld. “Misschien is 20 procent boven water, de rest zie je niet. De meeste besmette Amerikanen lopen waarschijnlijk rond zonder iets te weten,” aldus Bert Hofman, hoogleraar en afdelingshoofd epidemiologie aan de Harvard T. H. Chan School of Public Health in Trouw.

Hofman: “Voor een alleenstaande moeder met twee kinderen zonder betaald ziekteverlof, die onder de armoedegrens leeft, is thuisblijven niet zomaar een optie.” Zij gaat dus toch naar haar werk en besmet zo iedereen om zich heen.

De situatie in de VS is dus erg zorgelijk, maar er is ook goed nieuws: Vicepresident Mike Pence heeft met een aantal grote zorgverzekeraars afgesproken dat mensen die besmet zijn geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Grote bedrijven als Walmart en Starbucks hebben beloofd werknemers twee weken door te betalen als ze het coronavirus hebben opgelopen en veel staten zijn druk bezig met de ontwikkeling van testprogramma’s.