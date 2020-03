RIVM-baas Jaap van Dissel: ‘Helft Nederlanders zal uiteindelijk virus krijgen’

Je denkt misschien dat we ons best doen het corona-virus weg te jagen, je verwacht waarschijnlijk dat hij het niet krijgt. Maar dat is niet zo, We zijn bezig met uitstel en van uitstel komt volgens RIVM-baas Jaap van Dissel geen afstel. Angela Merkel zei al dat de meeste Duitsers uiteindelijk het virus zullen krijgen. Van Dissel is ietsje optimistischer. Ruim de helft. Tegen NRC:

„Dat gebeurt niet in een paar maanden, maar we zitten nu wereldwijd in een pandemie. Het virus zal bij ons blijven, we zullen dit als maatschappij moeten doormaken.”

Van Dissel baseert zijn inschatting op het zogenaamde internationale ‘reproductiegetal’, het cijfer dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet raken door één ziek persoon. Dat schommelt op dit moment tussen de 1,5 en 2. Trek je die lijn door, dan krijgt 50 tot 60 procent van de Nederlanders het virus. Dat hoeft geen ramp te zijn, zegt Van Dissel. „De meeste mensen krijgen milde klachten.” Wel wil het RIVM een piek van besmettingen en te grote druk op de zorg voorkomen door de verspreiding van het virus te vertragen. Dat is vanaf nu het doel van het beleid. „Kunnen we de golf besmettingen zo uitsmeren dat we zorg kunnen blijven bieden aan kwetsbare patiënten die dit het hardst nodig hebben?”

Proffesor dr J. van Dissel is directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM en daarnaast hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder infectieziekten aan het LUMC.