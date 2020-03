De Nederlandse ontwikkeling lijkt nog steeds erg op de Italiaanse

Een tabel en een grafiek. Beide trekken een parallel tussen Italie en Nederland. In Italie begon de epidemie eerder. Eind februari al. In Nederland werd het half maart serieus.

Angelo van Schaik, journalist in Rome, zette de cijfers naast elkaar. Italie had op 29 februari doden, Nederland op 16 maart 24. Vier dagen later had Italië 107 doden. Nederland 106. En ook het aantal geconstateerde besmettingen loopt akelig gelijk op. De reeksen kunnen later helemaal uiteen gaan lopen. Maar dat doen ze nog niet.

Bron: Angelo van Schaik https://twitter.com/olandeseroma/status/1241088500302315520

Hetzelfde zie je als je de hellingshoek vergelijkt van Nederland en Italie. Die hellingshoek laat zien hoe snel de ziekte om zich heen grijpt. Wederom opmerkelijke overeenkomsten.

Bron: Datagraver

Nederlandse deskundigen zeiden een week geleden – toen die parallel werd opgemerkt – dat het veel te vroeg was om Italie en Nederland te vergelijken. Hopelijk is dat nog steeds zo….