“Reuk- en smaakverlies mogelijk eerste signaal van coronabesmetting”

Kun je plotseling niets meer ruiken of proeven dan is dat mogelijk een teken dat je besmet bent met het coronavirus, zelfs als je verder geen symptomen hebt. Dat zeggen belangrijke Britse rhinologen in een gezamenlijk statement.

Een derde van alle coronapatiënten in Zuid-Korea, China en Italië ervaart een verlies aan reukvermogen. “In Zuid-Korea, waar heel uitgebreid is getest, had een derde van de besmette mensen een verminderd reukvermogen als belangrijkste symptoom,” aldus professor Clare Hopkins, voorzitter van de British Rhinological Society.

Lichtpuntje: Volgens de experts ervaren veel positief geteste mensen enkel reuk- en smaakverlies en hebben ze geen last van hoesten of hoge koorts. Toch is het oppassen geblazen. Door een gebrek aan andere symptomen worden mensen niet getest en dus ook niet geïsoleerd, waardoor ze bij kunnen dragen aan de snelle verspreiding van het virus. “Achteraf denken we dat deze patiënten de verborgen verspreiders zijn van Covid-19,” klinkt het.

Professor Nirmal Kumar zegt tegen Sky News dat vooral jongere patiënten alleen slechter ruiken en proeven na besmetting zonder dat ze de andere gebruikelijke symptomen hebben. “Ze hoesten niet en hebben geen koorts, maar verliezen wel hun reukvermogen en smaak, wat erop wijst dat dit virus zich vooral in de neus ophoudt,” aldus Kumar.

Daarom adviseren de professoren mensen die last hebben van een verminderde reuk en smaak om zeven dagen lang in zelfisolatie te gaan, zodat ze het virus niet verder verspreiden.