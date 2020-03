Slecht nieuws: 63 patiënten overleden, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5.560 positief geteste personen

De getallen van het RIVM lopen weer op.

Sinds gisteren zijn 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5.560. Onder hen zijn 1.495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1.739 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden. Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn.