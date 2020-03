Opvallend: Minder mensen met hartaanvallen en beroertes in Belgische ziekenhuizen

In de Belgische ziekenhuizen liggen veel minder mensen met beroertes en hartaanvallen dan normaal. Dat heeft vermoedelijk iets te maken met het coronavirus.

Mogelijk speelt angst een rol. “Mensen durven waarschijnlijk niet meer met hun klachten naar de artsen, zeker niet naar het ziekenhuis, maar dat is onterecht, dat is zelfs gevaarlijk”, zegt Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie aan het UZA, tegen VTM Nieuws.

Daarnaast worden veel acute hartproblemen veroorzaakt door externe factoren. Het kan dus ook zijn dat de lockdown voor minder triggers zorgt. “We weten dat bijvoorbeeld zaken zoals inspanning, maar ook banale virusinfecties of misschien zelfs fijnstof een rol kunnen spelen in het evolueren van een chronisch probleem naar een acuut probleem. Dat zou kunnen, maar ik ben heel voorzichtig,” zegt de cardioloog.

Hij adviseert om bij klachten wel gewoon naar het ziekenhuis te gaan. Het is er druk, maar voor acute hartproblemen of beroertes is altijd ruimte.