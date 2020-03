Aangrijpende video van Utrechtse IC: “Patiënten zijn heel ziek. Ook andere organen vallen vaak uit”

Om te laten zien hoe het er op een intensive care in Nederland op dit moment aan toe gaat, heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een aangrijpende video gemaakt. Artsen en verpleegkundigen vertellen hoe zwaar de behandeling is die coronapatiënten moeten ondergaan.

De patiënten liggen aan de beademing en worden in slaap gehouden. “Naast een ernstige longontsteking zijn er vaak andere organen die uitvallen, zoals de bloedsomloop of de nieren waarvoor meestal dialyse noodzakelijk is,” zegt internist-intensivist Arend-Jan Meinders in het filmpje.

De situatie is nog onder controle, maar de medici benadrukken dat de patiënten ‘ontzettend ziek’ zijn. “Alleen als we allemaal ons best doen om verspreiding van het virus te stoppen, kunnen we dit volhouden,” aldus de artsen en verpleegkundigen.