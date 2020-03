Virologe: ‘Neem veel vitamine C als je besmet bent’

De Belgische virologe professor Anne-Mieke Vandamme

(59) is nauw betrokken bij de internationale bestrijding van het coronavirus. In De Morgen geeft ze ook een praktisch advies voor als je eenmaal bent besmet: veel vitamine C.

“Wat ik mensen altijd aanraad, is om wanneer ze ziek worden te starten met hoge dosissen vitamine C. Het idee dat vitamine C zou kunnen vermijden dat je besmet wordt houdt inderdaad geen steek. En zo lang je niet besmet bent, heeft het geen zin extra vitamine C aan te slepen. Maar informatie uit China toont dat zodra je besmet blijkt, het goed

is heel hoge dosissen te nemen om niet in een kritische situatie te raken. Het is niet staalhard bewezen, maar de indicaties die ik zie zijn voor mij sterk genoeg om het anderen aan te raden. Ze stroken ook met bevindingen van ons labo van jaren geleden. En je kunt met vitamine C geen

schade aanrichten.”