Coronasterfte mogelijk twee keer zo hoog als gemeld

Het RIVM denkt dat er door het coronavirus mogelijk twee keer zoveel mensen zijn overleden als tot nu toe gemeld.

Uit de eerste cijfers van het CBS blijkt dat de sterfte in de vierde week van maart een stuk hoger ligt dan normaal. Er overleden in die week 3.892 mensen. Dat zijn er 870 tot 1.181 meer dan verwacht. Vermoedelijk is het merendeel daarvan gestorven door het coronavirus. Daarmee komt de coronasterfte ongeveer twee keer zo hoog te liggen dan het RIVM tot nu toe bekend maakte.

Vanaf 9 maart lopen de sterftecijfers onder ouderen en Brabanders al op. Tussen 9 en 15 maart overleden er 200 tot 500 meer mensen dan normaal voor de tijd van het jaar. Het CBS laat weten dat deze stijging niet kan worden verklaard door weersomstandigheden of een griepgolf.