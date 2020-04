Helpt het om mondkapjes in te vriezen?

Online doen geruchten de ronde dat je mondkapjes kunt desinfecteren door ze in de vriezer te leggen. De bekende Belgische viroloog, Steven van Gucht, legde gisteren op een persconferentie uit dat dit niet werkt. “Het virus gedijt juist heel goed bij koude.”

Van Gucht merkte dat de vraag de afgelopen dagen bij het Belgische crisiscentrum ook steeds vaker langskwam, maar hij is er dus heel duidelijk over: stop je mondkapje niet in de vriezer. “Dat is geen goede strategie. Het virus bewaart zeer goed bij koude, en kan zelfs heel lang bewaren bij vriestemperatuur. Koude is dus geen goede manier om het virus te doden.”

Mondkapjes, kleding en spullen kun je het beste gewoon goed afwassen aldus de viroloog, het liefst in een was- of afwasmachine. “Zeker wassen bij 60 graden is bijzonder effectief.”