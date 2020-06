Fidgeten: zo val je af zonder veel moeite

De meeste mensen gaan niet voor hun lol naar de sportschool en het valt ook niet mee om die toastjes elke avond te laten staan. Wil je toch een (corona)-kilootje of twee kwijt dan is er gelukkig nog een andere manier: fidgeten.

Fidgeten is het maken van kleine bewegingen met je handen en voeten. Verwacht er geen wonderen van, maar het kan wel net die paar honderd calorieën per dag schelen, waardoor je niet naar je spinningklasje hoeft.

Wat dat dan voor kleine bewegingen zijn? Denk aan kauwgom kauwen (11 calorieën per uur), met je voeten tikken (350 calorieën per dag), het aanspannen van je billen (35 calorieën per uur), met je benen schudden (100 calorieën per uur), tikken met je pen (72 calorieën per uur) of met je muis klikken (142 calorieën per 100 clicks). Verder zorgt fidgeten ervoor dat je tijdens het zitten bijna 30 procent meer calorieën verbrandt, bij het staan is dat zelfs tegen de 40 procent.

Het is natuurlijk lastig om dit soort beweginkjes uren lang vol te houden, maar het kan wel. Probeer bijvoorbeeld eens met je voeten op de grond te tikken en dan om de beurt een voet. Het is een vrij eenvoudige beweging, die zomaar routine kan worden en toch een paar honderd calorieën op een dag scheelt. En beweging is nog gezond ook.