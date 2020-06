Er is één plaats waar groepsimmuniteit is bereikt

In Nederland had een week geleden 5,5 procent van de bloeddonoren antistoffen tegen Covid-19. Groepsimmuniteit is dus nog ver weg. Er is één plaats waar de benodigde 60 procent besmettingsgraad wel is gehaald: op het vliegdekschip de USS Theodore Roosevelt.

De bemanning van het schip werd eerder dit jaar zwaar getroffen door het virus. Tests van de Amerikaanse marine en de Centers for Disease Controle and Prevention (CDC) wijzen uit dat van de 4.800 bemanningsleden zo’n 60 procent immuun zou zijn voor het nieuwe coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters bij monde van twee Amerikaanse diplomaten, die anoniem willen blijven.

In april al testten 1.100 matrozen positief. Meerderen van hen belandden in het ziekenhuis, één persoon overleed. De USS Theodore Roosevelt lag lange tijd in Guam aangemeerd, vanwege de uitbraak. Kapitein Brett Crozier werd ontslagen, nadat een brief uitlekte waarin hij zijn meerderen vroeg om strengere maatregelen om zijn crew te beschermen.