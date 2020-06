Bijna de helft van de jongeren heeft tekort aan vitamine A

Veel mensen krijgen te weinig vitamine A binnen. Dat concludeert het RIVM op basis van eigen onderzoek.

Van de jongeren tussen de 14 en 17 jaar heeft bijna de helft een tekort aan de vitamine, die onder meer in vlees en vis zit. Bij volwassenen ligt dat percentage op 10 tot 30 procent.

Vitamine A, oftewel retinol, is belangrijk voor de groei, een gezonde huid, gezond haar, nagels en ogen. Ook zorgt de vitamine voor een beter immuunsysteem. Het Voedingscentrum weet te melden dat vitamine A vooral voorkomt in vlees, vis en zuivel. Daarnaast zorgen de cartenoïden in groente, zoals wortels, boerenkool, spinazie en andijvie ervoor dat het lichaam zelf vitamine A kan aanmaken.

Pas overigens op voor te veel van de vitamine. Supplementen met hoge doses bètacaroteen, waardoor het lichaam de vitamine ook zelf aanmaakt, worden in verband gebracht met een hogere kans op longkanker. Bij zwangere vrouwen kan te veel van de vitamine leiden tot afwijkingen bij de baby.