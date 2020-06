Ziekenhuisexperiment toont snelle verspreiding virus: In 10 uur tijd halve afdeling besmet

Een experiment in een Londens ziekenhuis toont aan hoe snel een virus zich kan verspreiden. Binnen tien uur was bijna de helft van een afdeling besmet.

Biologen van University College London (UCL) lieten virusdeeltjes achter op de reling van één enkel bed van de kinderafdeling van een Londens ziekenhuis. In tien uur tijd hadden de virusdeeltjes zich verspreid over bijna de helft van de afdeling.

Het ging overigens om een onschadelijk virus dat enigszins leek op Covid-19. Na tien uur was 41 procent van de afdeling besmet. Na drie dagen lag dat percentage op 52 procent. “Dat wijst op een grote tekortkoming bij het reinigen”, aldus de onderzoekers van het UCL. “Het surrogaat kon gemakkelijk verwijderd worden mits goede handhygiëne in acht werd genomen.”

De cijfers zeggen niets over het daadwerkelijke aantal besmette personen, maar enkel over de verspreiding via voornamelijk deurklinken, armleuningen en kinderspeelgoed. “Ons onderzoek toont aan dat besmette oppervlakken een grote rol spelen bij het doorgeven van het virus”, aldus microbioloog en onderzoeker Lena Ciric. “Het nepvirus werd aangebracht op één plaats, en werd louter verspreid door oppervlakken aan te raken”, klinkt het.