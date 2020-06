Marion Koopmans: “Grootschalige virusuitbraken duiken weer op”

Het duurt nog zeker een jaar voor er een vaccin is, denkt Marion Koopmans. En we kunnen niet zonder. “Het is een utopie dat we ervan af zijn. Linksom of rechtsom, die grootschalige virusuitbraken duiken weer op.”

In een interview met de Volkskrant legt de hoogleraar en hoofd van de afdeling Viruswetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam uit waarom Covid-19 nog niet is verslagen. “Ik denk dat je het virus wel Nederland uit kunt krijgen met heel strenge maatregelen, maar dan? De pandemie is ook losgegaan in Zuid-Amerika en Afrika, het virus duikt dan natuurlijk toch weer op. We kunnen beter voorzichtig blijven bewegen. En blijven onderzoeken: hoe verspreidt het virus zich precies?”

“Dat betekent meer bron- en contactonderzoek op plekken als verpleeghuizen, nertsenfarms, slachthuizen, bij tuinders, om te achterhalen: wat is hier nou fout gegaan? Zodat je op een gegeven moment onderbouwd kunt stellen: hier zijn de risico’s het grootst en daar – de scholen, de horeca bijvoorbeeld – kan de zaak weer helemaal open. Terug naar normaal zal nog wel even duren, afstand houden en drukte mijden blijven belangrijk, net als thuisblijven bij klachten, maar we moeten toch doorgaan met leven. En als je ziet hoe het virus zich wereldwijd onder de radar verspreidt – dit roei je niet uit zonder vaccin.”