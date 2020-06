Waar je in de WC vooral vanaf moet blijven

Nu bijna alles weer mag, is het sanitair van openbare gelegenheden een van de zwakke plekken. De combinatie van veel verschillende mensen en vloeistoffen uit het lichaam is niet fijn.

Wat je in openbare Wc’s zeker niet moet gebruiken is het apparaat dat je handen droog blaast. Het oogt misschien super hygiënisch, maar het is het niet. Niet in gewone tijden en zeker niet in coronatijden.

Al in 2015 werd bij een onderzoek vastgesteld dat de drogers schadelijke stoffen meer dan drie meter om zich heen verspreiden. En dat gaat het niet om de veelbesproken aerosolen, maar om gewone druppeltjes.