VS: 41.000 besmettingen op een dag, nieuw record

De eerste golf van corona in de VS beleeft een nieuwe jeugd, nu op veel plaatsen het virus aan een nieuwe opmars is begonnen. Vooral Florida, Arizona en Texas hebben het zwaar te verduren. Maar ook Alabama, Alaska, Montana en Utah bereiken nieuwe records.

In Texas is de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen zelfs stopgezet. De laatste dagen sterven weer tussen de 600 en 850 Amerikanen per dag. In sommige staten bereiken ziekenhuizen de grens van hun capaciteit.

De directeur van het Amerikaanse RIVM denkt dat inmiddels 2.2 miljoen Amerikanen besmet zijn of besmet zijn geweest, veel meer dan uit de statistieken blijkt. Er zijn vermoedelijk ook veel meer doden dan de 125.000 die officieel zijn geregistreerd.