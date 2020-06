In deze tien landen dreigt een tweede coronagolf

In Nederland voltrekt zich tot nu toe het allerbeste coronascenario denkbaar: de versoepelingen worden zelfs versneld doorgevoerd en vooralsnog blijft een tweede golf uit. Maar het gaat niet overal zo goed. In 10 van de 45 zwaarst getroffen landen neemt het aantal besmettingen weer toe.

Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian. Het gaat om Duitsland, Oekraïne, de Verenigde Staten, Zwitserland, Bangladesh, Frankrijk, Zweden, Iran, Indonesië en Saoedi-Arabië. In Duitsland steeg het reproductiecijfer afgelopen weekend plots naar 2,88 na enkele grote uitbraken, maar bleef het aantal besmettingen beperkt. In Iran en Saoedi-Arabië daarentegen schoten de aantallen weer de lucht in. Ook in de Verenigde Staten gaat het slecht. Het land noteerde de afgelopen 24 uur het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van de crisis.

In 11 andere landen, die versoepelden, gaat het juist wel voorspoedig. Dat zijn Nederland, Singapore, Spanje, Italië, Wit-Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Polen, Canada, België en Turkije. Maar het is dus niet vanzelfsprekend dat het coronavirus wordt weggejaagd en het kan ook zomaar weer binnensluipen.