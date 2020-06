Bijna kwart minder kankerdiagnoses, vermoedelijk door corona

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses viel in maart, april en mei 20 tot 25 procent lager uit dan in januari en februari. Dat meldt Integraal Kankercentrum Nederland op basis van de Nederlandse Kankerregistratie en de landelijke pathologiedatabase PALGA.

De daling is zeer waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat mensen door de coronacrisis, die medio maart losbarstte, niet zo snel naar de huisarts gingen. Ook was er stagnatie in verwijzingen en diagnostiek.

De situatie leverde in maart, april en mei minder dan 7000 nieuwe kankerpatiënten per maand op, terwijl het er in januari 9000 waren. Vermoedelijk zijn er inmiddels ongeveer 5000 diagnoses nog niet gesteld, schat Integraal Kankercentrum Nederland. Over de effecten van het eventueel later ontdekken, de daarop volgende mogelijk zwaardere behandeling en de kansen op overleving is op dit moment nog geen uitspraak te doen, zegt het centrum.

Al langer bestaan er zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met andere ziekten.