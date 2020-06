Langzaam wordt duidelijk wie heel ziek wordt van Covid-19 en wie niet

Het is een van de grootste raadselen van de coronacrisis: waarom blijven zoveel mensen zonder symptomen, terwijl anderen op de intensive care belanden? Langzaam wordt steeds meer duidelijk hoe het zit. Daarover schrijft het Parool.

Genetisch

Deels blijkt je reactie op corona genetisch. Zo werd vorige week bekend dat een internationale onderzoeksgroep in het dna van Italiaanse en Spaanse coronapatiënten twee plaatsen heeft gevonden die tot een verhoogd risico op een ernstig verloop van Covid leiden. “Het verhoogde risico om ernstig ziek te worden van Covid-19 krijg je dus ook van je ouders mee,” zegt hoogleraar genetica Lude Franke van het UMCG in Groningen in het Parool.

Leefstijl

Daarnaast speelt leefstijl een rol. Uit Brits onderzoek bleek dat 70 procent van de patiënten op de ic veel te zwaar was. Ook rokers hebben slechtere vooruitzichten. Daarnaast zijn er natuurlijk de onderliggende aandoeningen: bijna de helft van de overleden coronapatiënten had last van hart- en vaatziekten of hoge bloeddruk. Een kwart had diabetes en nog eens een kwart had een chronische longaandoening.

Verder was ruim 60 procent van de opgenomen patiënten man net als 55 procent van de overledenen. Dat komt onder meer doordat mannen vaker onderliggende ziekten hebben en omdat vrouwen een afweersysteem hebben dat beter bestand is tegen virussen.

Verkoudheidsvirussen

Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul van de universiteit van Wageningen noemt nog een ander belangrijk aspect, namelijk welke verkoudheidsvirussen iemand al heeft gehad. Dat staat in ‘een prachtig paper’ van Amerikaanse onderzoekers, klinkt het.

Covid-19 is onderdeel van een familie coronavirussen, waar ook vier onschuldige verkoudheidsvirussen bij horen. “Die zijn verantwoordelijk voor 35 procent van allerlei gewone verkoudheden,” zegt Savelkoul. “Die virussen lijken een beetje op het nieuwe coronavirus. Stel je voor dat het ene virus een groen colbertje aan heeft, een ander virus een rood colbertje, weer een ander een geel, oranje of blauw. Op een gegeven moment maakt de kleur niet meer uit en herkent het afweersysteem een colbertje en dan maakt het afweerstoffen. Zo werkt het ook bij het nieuwe coronavirus. Dat noemen ze een kruisreactie. Dat is niet hetzelfde als immuniteit, maar een kruisreactie betekent wel dat je ook een kans hebt om wat bescherming te krijgen tegen dat virus.”

Zo zijn er dus een heleboel factoren die bepalen hoe ziek je wordt van het huidige coronavirus. Vallen alle kaarten verkeerd dan kun je op de ic belanden, maar verreweg de meeste mensen komen met de schrik vrij.