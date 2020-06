Politie waarschuwt voor gevaarlijke cocktail met hoestdrank

Hoestdrank is niet het eerste ingrediënt waar je aan denkt bij een zomerse cocktail. Toch is het een trend onder jongeren. Ze mengen hoestsiroop met bijvoorbeeld cola. Het lijkt onschuldig, omdat er geen alcohol inzit, maar het kan dodelijk zijn, waarschuwt de politie.

Het drankje, dat purple lean, purp, sizzurp of lean syrup wordt genoemd, kwam al in 2016 overwaaien uit de VS, maar is recent weer aan een opmars begonnen. Wat het probleem is? In hoestdrank zit codeïne en promethazine. Codeïne is een opiaat, dat onder de verdovende middelen valt. Het drankje zorgt dan ook voor een sloom en euforisch gevoel. Als je er te veel van drinkt, kun je sterven aan een overdosis.

In Nederland wordt hoestdrank die zowel codeïne als promethazine bevat niet meer verkocht. Als je een dergelijk middel mengt met frisdrank kan er gemakkelijk een hoge dosis ontstaan. Het is verraderlijk juist door de zoete smaak. Hoge doses kunnen leiden tot hersenbloedingen en ademhalingsstilstanden. Ook kunnen je organen schade oplopen en is het lastig om ermee te stoppen, omdat codeïne verslavend is.

Het drinken van het mixdrankje is strafbaar. Het valt gewoon onder de opiumwet. Word je gepakt, dan krijg je een strafblad, waarschuwt de politie in Waalwijk.