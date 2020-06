Duitse viroloog: “Er komt geen tweede golf. We zitten in een constante golf”

Er komt geen tweede golf van het coronavirus meer vermoedt de Duitse viroloog Hendrik Streeck van de universiteit van Bonn. Het virus zal wél in meer of minder mate oplaaien zegt hij tegen de Frankfurter Allgemeine.

“Ik denk niet dat er een tweede of een derde golf komt”, klinkt het. “Ik denk dat we in een constante golf zitten. Een golf die de hele tijd op en neer gaat.” Het weer speelt daarbij een belangrijke rol volgens de viroloog. In de herfst zal het aantal besmettingen weer harder toenemen, is de verwachting.

Streeck pleit voor een internationale interventiemacht. “We zien vandaag meer dan ooit de noodzaak om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken”, zegt hij tegen de Duitse krant. “Er zou een WHO-noodteam moeten zijn. Een eenheid die wereldwijd ingezet kan worden tegen het virus.”