Studie: Temperatuur meten op vliegveld niet genoeg om verspreiding virus te voorkomen

Luchthavens hopen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door de temperatuur op te meten van passagiers vlak voordat ze het vliegtuig instappen. Volgens een Taiwanese studie is dat echter niet genoeg om het virus tegen te houden.

De onderzoekers onderzochten 321 besmette mensen die tussen 21 januari en 6 april besmet het land binnenkwamen via de luchthaven. Slechts in 32,7 procent van de gevallen werd het virus ontdekt door temperatuurmetingen. De rest van de besmettingen kwam pas later aan het licht.

Toch heeft het screenen van passagiers uit landen waar het virus veel voorkomt wel degelijk nut menen de onderzoekers. Ze zeggen alleen dat een temperatuurmeting “duidelijk niet voldoende is om een epidemie tegen te houden.” Dat is niet gek, aangezien minder dan de helft van de gevallen koorts heeft.