Neurologen waarschuwen voor hersenschade bij coronapatiënten

Een aantal coronapatiënten heeft hersenschade opgelopen, zelfs nadat ze enkel milde symptomen hadden. Daarvoor waarschuwen neurologen, schrijft Britse krant The Guardian.

De wetenschappers beschreven woensdag in vakblad Brain de complicaties die optraden bij 40 Britse coronapatiënten. Zij kampten na slechts een milde besmetting met hersenontstekingen, delirium, zenuwschade en zelfs lichte beroertes.

De gevallen die de neurologen beschrijven tonen een toename aan van de potentieel levensbedreigende aandoening acute gedissemineerde encefalomyelitis (Adem). In het UCL Institute of Neurology nam het aantal patiënten met deze auto-immuunziekte toe van een of twee per maand vóór de pandemie tot twee of drie per week in april en mei. Één vrouw van 59 is overleden aan de ziekte.

“Covid-19 heeft invloed op de hersenen op een manier die we nog niet eerder hebben gezien bij virussen,” zegt onderzoeker Michael Zandi van University College London. “Wat we zien is dat je ernstige neurologische problemen kunt hebben, terwijl je maar een milde vorm van het coronavirus hebt gehad.”

“Biologisch gezien heeft Adem overeenkomsten met MS, maar het is eerder een eenmalige aanval. Sommige patiënten kampen met langdurige beperkingen, anderen herstellen goed,” legt de wetenschapper uit.

De onderzochte gevallen van hersenschade na Covid-19 varieerden van een vrouw die zware psychoses kreeg tot iemand met hersenoedeem en duizeligheid. “Het is een grote zorg dat er een verborgen epidemie volgt na Covid-19 waarbij er langzaam duidelijk wordt dat veel mensen schade hebben aan hun hersenen,” aldus Zandi.

Vooralsnog gaat het om een heel klein percentage dat neurologisch schade heeft opgelopen. Meer onderzoek is nodig om er achter te komen hoe groot de aantallen precies zijn.