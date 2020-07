Een op de drie jongeren loopt risico op ernstige vorm van Covid-19

Jongeren zijn veel minder kwetsbaar voor het coronavirus dan ouderen, zoveel is wel duidelijk, maar dat geldt niet voor alle jongeren. Een derde zou wel degelijk kans lopen op een ernstige vorm van Covid-19.

Van alle patiënten die door corona in een Amerikaans ziekenhuis belandden was in maart slechts een kwart tussen de 18 en 49 jaar oud, blijkt uit cijfers van de Centres for Disease Control and Prevention. Van alle doden was slechts 2 procent 18 tot 44 jaar oud. Bijna 80 procent was 65 jaar of ouder.

Maar er zijn risicofactoren, die ongeacht je leeftijd, kunnen leiden tot ernstige ziekte. Uit een nieuwe studie van de University of California blijkt dat een derde van de 18- tot 25-jarigen kwetsbaar is voor een ernstige vorm van Covid-19. Patiënten werden als kwetsbaar beschouwd als tenminste één risicofactor op hen van toepassing was, zoals roken, diabetes, obesitas, leverproblemen of astma. Roken was het grootste probleem.

“Het risico werd gehalveerd als we rokers weg lieten uit de onderzoekspopulatie,” schreven de onderzoekers. Dan was nog slechts een op de zes jongeren kwetsbaar voor een ernstige vorm van het coronavirus. Het onderzoek verscheen een dag, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor de link tussen roken en ernstige gevallen van Covid-19.