Italiaanse overlevenden van het coronavirus nog maandenlang achtervolgd door vermoeidheid en angst

Het ziekenhuis in Bergamo onderzocht van 500 Covid-19-patiënten die in het ziekenhuis hadden gelegen hoe het nu met hen gaat. Ongeveer 2400 patiënten werden behandeld in het Paus Johannes XXIII-ziekenhuis in de stad, waar de intensieve zorg-afdelingen nu covid-vrij zijn en artsen hun aandacht kunnen richten op het bestuderen van ex-patiënten.

Er zijn vijfhonderd ex-patiënten geïnterviewd, die allemaal zuurstof kregen tijdens hun behandeling. De eerste resultaten tonen aan dat 30 procent nog steeds ademhalingsproblemen heeft, terwijl ze allemaal tussen de 1 en 3 maanden weg zijn uit het ziekenhuis. Zo’n 10 procent heeft hartproblemen en ongeveer 9 procent heeft cognitieve problemen, waaronder geheugenverlies en moeite met concentratie.

“We hebben gevallen van mensen die hun smaak- en reukvermogen terugkregen toen ze herstelden, om het daarna weer te verliezen”, zegt Marco Rizzi, die het onderzoek leidt. “Ik ben bang dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een minderheid van de mensen — maar een grote minderheid — op lange termijn last blijft houden en dat de ziekte behoorlijk slopend is.”