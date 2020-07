Veelbelovende resultaten ‘ons’ coronavaccin Oxford

Het coronavaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, is volgens de eerste onderzoeksresultaten veilig en roept een krachtige reactie van het immuunsysteem op. De onderzoekers spreken in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van "veelbelovende vroege resultaten". Nederland heeft het vaccin onlangs al vooruitbesteld.

Het is in deze fase van het onderzoek nog te vroeg om te zeggen of het kandidaatvaccin mensen effectief beschermt tegen het virus. Uit de studie onder ruim duizend gezonde volwassenen blijkt wel dat het vaccin het immuunsysteem activeert, zoals de bedoeling is.