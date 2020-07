Veel corona in diverse Europese vakantiegebieden.

Corona leeft weer op in diverse populaire vakantiegebieden in Europa. Spanje heeft alweer maatregelen aangescherpt, Frankrijk volgt mogelijk binnenkort met nieuwe beperkingen. België breekt dag na dag records van aantallen besmettingen. Het ND vat de toestand samen

Frankrijk heeft het dragen van een mondkapje verplicht gesteld in alle afgesloten openbare ruimtes – inclusief supermarkten en andere winkels. De R-waarde is in dit land 1,2. De Franse overheid vermoedt dat corona in Nice en Marseille nog veel sneller om zich heen grijpt.

In de Spaanse regio Catalonië komen er dagelijks rond de duizend besmettingen bij. Kuststad Barcelona worstelt met de vele strandgangers, die te dicht op elkaar zitten. Ook op Mallorca is dat een probleem.

In Kroatië, Servië, Roemenië en Bulgarije is het aantal besmettingen hoger dan ooit. Dat geldt ook voor Israël,