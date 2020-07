Sporten in de smog: is dat een goed idee?

Buiten sporten, terwijl er een dikke laag smog boven de stad hangt, het is geen appetijtelijk idee. Toch is het nog altijd beter dan helemaal niet sporten.

Zelfs in gebieden met veel luchtvervuiling hebben mensen die regelmatig bewegen een lager risico op hoge bloeddruk, blijkt uit nieuw onderzoek dat in vakblad Circulation verscheen. Dit is een belangrijke conclusie, omdat 91 procent van alle mensen op de wereld in een regio woont, waar de luchtvervuiling boven het niveau ligt van wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog als gezond beschouwt.

“We ontdekten dat grote fysieke activiteit gecombineerd met weinig luchtvervuiling het grootste positieve effect had op de bloeddruk van mensen, maar ook als de lucht minder schoon was had het sporten nog een beschermend effect,” zegt onderzoeker van de universiteit van Hongkong Xiang Qian Lao. “De boodschap is dat sporten, zelfs in vervuilde lucht, een belangrijke manier is om hoge bloeddruk te voorkomen.”

De onderzoekers volgden vijf jaar lang 140.000 volwassenen in Taiwan met een gezonde bloeddruk. De voordelen van lichaamsbeweging hielden stand ongeacht de hoeveelheid luchtvervuiling. “Dit is de grootste studie naar het gecombineerde effect van fysieke activiteit en luchtvervuiling. Onze resultaten laten zien dat sporten ook in een vervuilde omgeving een veilige manier is om hoge bloeddruk te voorkomen,” klinkt het nog.