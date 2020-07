Wat gebeurt er als straks de griep en Covid-19 tegelijk uitbreken?

Bijna geen enkele viroloog twijfelt er nog aan: het coronavirus zal oplaaien in het najaar. Een van de grote onbekenden is wat er gebeurt als daarnaast een griepepidemie uitbreekt.

Dubbele infectie

Ieder jaar doen griep- en verkoudheidsvirussen de ronde. Niet zelden zorgt zeker de griep voor een epidemie die veel slachtoffers maakt. Wat gebeurt er als je daar Covid-19 over heen krijgt? Er bestaat zoiets als virale interferentie: als je eenmaal een virus in je lichaam hebt, kunnen anderen je niet meer te pakken krijgen. Als de griep eenmaal heerst, is de kans bijvoorbeeld klein dat er ook nog een verkoudheidsvirus rondgaat.

Maar dat geldt niet voor alle virussen. De vraag is dus wat Covid-19 gaat doen. Soms kun je door twee virussen tegelijk geïnfecteerd worden. Artsen in Wuhan zagen in januari en februari van dit jaar hoe patiënten zowel griep als corona kregen. De dubbele infectie leek hun overlevingskansen niet te beïnvloeden, maar ze hadden wel meer hartschade en een sterkere overreactie van het immuunsysteem.

Parallelle verspreiding

Optimistische experts hopen op voldoende virale interferentie, zodat het coronavirus deze winter wordt tegengehouden door de griep, maar die kans is niet groot. Afgelopen winter gebeurde dat immers ook niet. Bovendien worden griep- en verkoudheidsvirussen voornamelijk verspreid door kinderen, terwijl Covid-19 juist bij volwassenen rondgaat. De virussen kunnen zich dus prima parallel verspreiden. Dat betekent dat er nog meer zieken zijn in totaal, die allemaal ziekenhuisbedden nodig hebben.

Ook lijkt het erop dat het coronavirus een ander type cellen infecteert, waardoor er geen interferentie is en er dus dubbele of driedubbele infecties kunnen voorkomen, wat mensen mogelijk nog zieker maakt.

Het griepvirus is momenteel het enige waar we wat tegen kunnen doen. Om meerdere infecties tegelijkertijd te voorkomen, is een griepprik dus de beste keus.