RIVM: aantal besmettingen neemt met bijna 300 procent toe

Het coronavirus is bezig aan een nieuwe opmars. Op het dieptepunt van de epidemie turfde het RIVM maar 380 nieuwe besmettingen. Dat was in de eerste week van juli, afgelopen week waren dat er bijna duizend. Dat is een stijging van bijna 300 procent vergeleken met de laagste week, en een verdubbeling ten opzichte van vorige week.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen naar 1,29. Voor het eerst sinds half maart ligt „de bandbreedte” van het getal geheel boven de 1. Bij een getal van 1,29 besmetten 100 mensen samen 129 anderen.

Er zijn nu 96 actieve brandhaardjes in Nederland, het reproductiegetal ligt flink boven de één. ‘De komende maand is cruciaal’.

Afgelopen week telden de GGD’s samen 987 nieuwe besmettingen, bijna een verdubbeling vergeleken met een week eerder (534) en fors meer dan de weken daarvoor (428 en 380). In totaal lieten vorige week bijna 90.000 mensen zich testen, circa één procent kwam terug met een positieve uitslag.

Het RIVM spreekt van een ‘zorgelijke stijging’. “Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden”, schrijft het instituut.