‘Oud-minister Bruins hield geldproblemen ziekenhuis stil’

Voormalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een tijdlang niets gezegd over financiële problemen van het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, toen zijn ministerie hier wel al van op de hoogte was. Dat meldt Elsevier Weekblad op basis van eigen onderzoek.

Het weekblad heeft de situatie rond Pantein, dat uiteindelijk miljoenen aan overheidsgeld kreeg, gereconstrueerd. Uit opgevraagde documenten blijkt dat er al een afspraak gepland stond tussen het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars en het Maasziekenhuis, toen Bruins aan de Kamer meldde dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) "geen aanleiding heeft om aan te nemen dat er op korte termijn opnieuw een ziekenhuis failliet gaat". De autoriteit deed specifiek onderzoek naar eventuele "acute financiële problemen" bij ziekenhuizen.

Ambtenaren van het ministerie en de NZa zouden in een WhatsApp-gesprek over het Maasziekenhuis zelfs hebben gegrapt over het feit dat de term acuut slechts relatief is. Dat gesprek werd in december 2018 gevoerd. De directeur Toezicht en Handhaving bij de NZa zei daarin dat er "in januari wel iets moet gebeuren" voor Pantein.

Vraag om tijdlijn

In april vroeg PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen de minister in een debat om een tijdlijn. "Vrij snel na 21 januari wordt er bij de minister aan de deur geklopt door Pantein Zorggroep. Wat betekent dat nou? Betekent dat een ongelukkig toeval? Betekent het dat de NZa zich onvoldoende heeft vergewist van de situatie daar? Betekent het dat de minister de signalen van de NZa misverstaan heeft? Is er per ongeluk iets helemaal verkeerd gegaan? Ik krijg dat niet goed gecombineerd: 21 januari is er geen probleem en vlak daarna wel."

Daarop reageert de minister dat er geen 'acuut faillissementsrisico' werd gezien door de zorgautoriteit, maar dat de NZa ook concludeert "dat er wel ziekenhuizen zijn die kampen met financiële problemen en dat zorgverzekeraars daarmee intensieve gesprekken voeren". Inmiddels is de steun overigens al toegezegd, en is de Kamer hiervan ook op de hoogte gebracht.

Ook in een reactie op de berichtgeving door Elsevier Weekblad benadrukt het ministerie dat er geen acute dreiging was. "Er was nog liquiditeit en er was geen aanleiding om te denken dat een faillissement op korte termijn zou plaatsvinden", zegt het departement over Pantein. Dat er een oplossing is gevonden voor het Maasziekenhuis heeft er volgens het ministerie juist mee te maken dat het ziekenhuis op tijd aan de bel trok. "Hierdoor kan in relatieve rust, samen met alle stakeholders worden gezocht naar een oplossing."