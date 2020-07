Met deze vijf plantjes houd je muggen op afstand

De mug is een van de mindere bijkomstigheden van de zomer. Het gezoem om je hoofd is al vervelend, maar de jeuk na een beet is nog erger. Liefst houd je de beestjes dan ook buiten. Volgens RTL Nieuws hoef je daarvoor niet per se in de weer met een stinkende spray, maar kun je ook een paar plantjes neerzetten.

Lavendel

Muggen vinden de geur van lavendel verschrikkelijk, schrijft de nieuwssite. Dat komt goed uit, want mensen houden er juist wel van. Kattenkruid

Kattenkruid zou vijf keer effectiever zijn dan DEET in de strijd tegen de mug. Citroengras

Voor wie de citronellakaars een tikje overdreven vindt: je kunt ook een paar stengels citroengras in een potje op je nachtkastje zetten. Basilicum

Nog zo’n plantje dat de mens een groot plezier doet, maar waar muggen een hekel aan hebben. Munt

Lekker in een mojito of als thee, maar ook om de muggen op afstand te houden.