Nieuw onderzoek: derde van herstelde coronapatiënten heeft littekens op hun hart

Duitse artsen ontdekten bij een derde van een groep herstelde coronapatiënten beschadigingen aan de hartspier. Het ging vaak om relatief jonge mensen, die gewoon thuis konden uitzieken. Daarover schrijft de Volkskrant.

“Dit is waar velen al bang voor waren”, reageert hoogleraar cardiologie Jan Piek (Amsterdam UMC) in de krant. “We hebben ons gefocust op de longen maar zo’n ernstige infectie doet wel vaker meer organen aan. Dit percentage is alarmerend hoog. Wat voor toename aan hartklachten staat ons nog te wachten?” Rudolf de Boer, hoogleraar cardiologie in het UMC Groningen, valt hem bij: “Dit bewijst opnieuw dat het om een hele nare ziekte gaat die het hele lichaam kan aantasten.”

De Duitse artsen van het academisch ziekenhuis in Frankfurt deden een MRI-scan bij honderd genezen coronapatiënten. Ze voerden de scan gemiddeld 2,5 maand na de diagnose uit bij mensen tussen de 45 en 53 jaar. Slechts een derde van hen was in het ziekenhuis opgenomen geweest. Geen van hen had al hartproblemen. Bij 60 patiënten was er een ontsteking aan het hartspierweefsel, schrijven de artsen in vakblad JAMA Cardiology. Bij 32 van hen was er daardoor littekenweefsel ontstaan.

Het kan zijn dat het litteken op de lange termijn nog kleiner wordt en wat de gevolgen precies zijn valt nog te bezien. De Duitsers roepen dan ook op tot extra onderzoek bij een grotere groep patiënten. “Ze willen geen paniek zaaien en dat is netjes, maar er valt weinig tegen hun resultaten in te brengen”, reageert Piek.