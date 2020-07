Aantal nieuwe besmettingen in week tijd weer flink gestegen

Het RIVM maakt bekend dat er in Nederland de afgelopen week 1329 nieuwe coronabesmettingen zijn bijgekomen. Dat is fors meer dan vorige week toen dat aantal nog op 987 lag. Er moesten 23 mensen naar het ziekenhuis. Een week geleden waren dat er nog 19.

Vorige week was er sprake van een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. Dat is nu niet het geval, maar de stijging is wel fors. Er wordt meer getest, maar het aantal besmettingen loopt harder op dan het aantal tests dus de stijging is niet enkel het gevolg van meer testen.

De meeste besmettingen zijn gevonden in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Vaak is er sprake van een cluster waarbij drie of meer mensen in één keer besmet raken. Er zijn nu 133 actieve clusters bekend bij het RIVM. Vorige week ware dat er 96. Een op de vijf besmette mensen is tussen de 20 en 29 jaar.