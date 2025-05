Gek genoeg hebben Japanners een stuk minder slaap nodig dan wij. En Fransen juist meer

Acht uur slaap nodig? Niet per se, het verschilt meer per persoon, of zelfs per volk, dan je zou denken. Zo slapen Japanners een stuk korter, terwijl ze even gezond zijn.

Canadese onderzoekers doken in de slaapgewoonten van bijna 5000 mensen uit twintig verschillende landen. En wat bleek? Die in Nederland heilige acht uur slaap blijkt allesbehalve universeel. Zo slapen Japanners gemiddeld net iets meer dan zes uur per nacht, terwijl de Fransen hun ogen pas na bijna acht uur weer openen. Nederlanders doen het – zoals wel vaker – lekker gemiddeld met zo’n 7,5 uur slaap.

Toch bleken de kortslapers uit Japan niet ongezonder dan de uitgeslapen Fransen. Integendeel: het gaat er vooral om hoeveel je slaapt ten opzichte van anderen in jouw cultuur.

Geen wereldwijde standaard voor slaap

"Er is geen universeel perfecte slaaptijd”, zegt onderzoeker Steven Heine van de University of British Columbia. "Wat voor jou werkt, hangt samen met wat binnen jouw cultuur normaal is.” Dus als jij je met zes uurtjes prima voelt en in jouw land doet iedereen dat, lekker zo houden.

Mensen die veel meer of juist veel minder slapen dan wat in hun land als ‘normaal’ geldt, bleken zich fysiek en mentaal minder goed te voelen. Kennelijk heeft slaap niet alleen iets met rust te maken, maar ook met sociale aansluiting.

Tijd voor meer maatwerk

Volgens hoofdauteur Christine Ou, verpleegkundige en onderzoeker, moeten we af van het idee dat er één slaapadvies is dat voor iedereen werkt. "Gezondheidsadviezen die rekening houden met culturele verschillen zijn waarschijnlijk effectiever”, stelt ze.

Of je dus zes uur slaapt of negen, is minder belangrijk dan dat je ritme past bij je omgeving. En misschien nog belangrijker: dat je er zelf goed op gaat.

Acht uur slaap is geen heilige graal, maar slechts een gemiddelde. En dan ook nog eentje die vooral in westerse landen wordt aangehouden. Dus leg de lat wat lager, luister naar je lichaam én je omgeving. En als jij je fris en fruitig voelt na zes uur slaap? Dan heb je gewoon goed geslapen.