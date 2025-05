Dit waren de tragische laatste momenten van dit gezin in Pompeii

Archeologen hebben een hartverscheurend tafereel blootgelegd: de laatste momenten van een gezin dat wanhopig probeerde te overleven toen de vulkaan Vesuvius in het jaar 79 uitbarstte.

De ontdekking werd gedaan in een Romeinse stadswoning, bekend als het Huis van Helle en Phrixus. Hier vonden onderzoekers de overblijfselen van vier gezinsleden, waaronder een kind, die samen hun toevlucht hadden gezocht in een kleine kamer toen de vulkaan begon uit te barsten.

In een ultieme poging zichzelf te beschermen, duwden ze een houten bed tegen de deur. Ze hoopten zo de regen van vulkanisch gesteente tegen te houden die door het open dak naar binnen viel. Een vergeefse poging, zo blijkt achteraf. Het vulkanische puin hoopte zich op tot wel drie meter hoog.

Het drama speelde zich af in een huis dat op dat moment werd verbouwd. De archeologen vonden tussen de as niet alleen het bed, maar ook een bronzen amulet en kruiken met garum, een vaak geconsumeerde vissaus uit die tijd. De amulet was waarschijnlijk van het kind. Romeinse jongens droegen zo'n beschermend sieraad tot ze volwassen werden.

Waarom ze daar waren, is niet bekend

Dit gezin was in de minderheid. De meeste inwoners van Pompeii, naar schatting zo'n vijftienduizend mensen, wisten op tijd te vluchten toen de vulkaan uitbarstte. Ongeveer tweeduizend mensen, waaronder dit gezin, bleven echter achter.

Of het gezin ook daadwerkelijk in dit huis woonde, is niet zeker. Ze kunnen ook hun toevlucht hebben gezocht in een verlaten woning nadat de eigenaren waren gevlucht. Wat wel zeker is: de vulkanische as heeft hun laatste momenten perfect bewaard.

Het huis zelf vertelt ook een toepasselijk verhaal. Op de muur van de eetkamer prijkt een fresco van het mythologische verhaal van Helle en Phrixus. Deze broer en zus probeerden te ontsnappen op de rug van een ram met een gouden vacht. Helle viel in zee terwijl haar broer haar tevergeefs probeerde te redden.