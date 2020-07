Aantal nieuwe coronagevallen stijgt verder

Bij 247 mensen in Nederland is woensdag het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Het is de vierde dag op rij dat het aantal nieuwe gevallen boven de 200 ligt. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 1400 mensen positief getest.

De regio Rotterdam-Rijnmond is het epicentrum van Nederland. Het coronavirus is daar woensdag 68 keer vastgesteld, het hoogste aantal sinds eind april. In Midden- en West-Brabant kwamen 33 nieuwe gevallen aan het licht, in Amsterdam-Amstelland is het virus woensdag 31 keer vastgesteld, Hollands Midden meldde 18 positieve tests en in Haaglanden kregen 12 mensen woensdag te horen dat ze besmet zijn geraakt.