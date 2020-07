Van Dissel: mondkapjes niet nuttig

Er is geen reden om het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte verplicht te stellen. Volgens Jaap van Dissel leidt het niet tot beperking van besmettingen. Er komen wel regionale proeven met verplichte mondkapjes, bijvoorbeeld in Amsterdam Centrum. Die zijn niet zozeer medisch ingegeven, maar vooral als gedragsverandering en -beinvloeding.



Het OMT is niet erg verontrust over de cijfers.

In juli is het aantal besmettingen eerst juist dieper gedaald dan het OMT had durven hopen.

De clusters die nu opduiken zijn vooral het gevolg van het niet naleven van de regels in familieverband en tussen vrienden. Die clusters zouden zich ook voor doen met mondkapjes.

Minister Van Ark verklaarde dat de regels beter moeten worden afgedwongen. Volgens de veiligheidsregio’s kunnen er wel strengere regels per regio komen.

centrale boodschap van RIVM, Kabinet en veiligheidsregio’s: hoe je aan de regels. Thuisblijven als je ziek bent en anderhalve regel