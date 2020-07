Antistollingsmiddel succesvol bij corona: aantal doden op ic daalt fors

Een groot probleem van Covid-19 is dat het bij een aantal patiënten bloedstolsels veroorzaakt. Een nieuwe aanpak daartegen blijkt succesvol: in een Belgisch ziekenhuis daalde het aantal coronadoden op de ic van bijna 40 naar minder dan 4 procent.

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt had maar liefst twee derde van de coronapatiënten last van bloedklonters. De artsen behandelden 78 patiënten tussen 13 maart en 20 april. “De eerste groep van 46 patiënten hadden we behandeld volgens de internationale richtlijnen. De sterftegraad was bijna 40 procent, immens hoog dus”, zegt anesthesist-intensivist Björn Stessel. “Toen we deze ‘nieuwe’ kennis hadden vergaard, staken we meteen de koppen bij mekaar en stuurden we het bestaande protocol bij voor een volgende groep van 26 patiënten.”

Die kregen drie weken lang een dubbele dosis van een antistollingsmiddel. “Het resultaat was verbluffend. De mortaliteit daalde van 39,12 procent naar 3,85 procent. De behandeling bleek bovendien ook een positief effect te hebben op nierfalen”, aldus Stessel.

Het is natuurlijk maar een kleine klinische studie, maar de resultaten zijn hoopgevend en bovendien wordt al langer gesuggereerd dat het voorkomen of oplossen van bloedstolsels een positief effect kan hebben op het ziekteverloop.