Als het vaccin er is, zijn de problemen nog lang niet voorbij

Beleidsmakers doen alsof alle zorgen voorbij zijn als eenmaal een werkend vaccin is gevonden.

Dat is niet zo.

Uiteraard is het goed als er een vaccin is, maar de problemen verdwijnen dan niet als sneeuw voor de zon, waarschuwt de Washington Post. Allereerst is er de vraag hoe miljarden mensen te vaccineren. Dat zal eerder jaren dan maanden vergen.

Dan is er de vraag: zijn er voldoende mensen bereid zich te laten vaccineren?

Een ander probleem: het zou heel goed kunnen dat het vaccin pas werkt als je twee maal bent ingeënt; dat geldt voor veel vaccins.

En dan: hoe lang duurt de bescherming door een vaccin? Volgens eerste studies verdwijnen antistoffen betrekkelijk snel uit je immuunsysteem als je Covid-19 hebt gehad. Dat zou dan ook voor een vaccin gelden. Het zou betekenen dat iedereen dus voortdurend opnieuw moet worden ingeënt.

“Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een vaccin een uit-schakelaar is of een resetknop waarmee we teruggaan naar de pre-pandemische tijd”, zegt Yonatan Grad, assistent-professor infectieziekten en immunologie aan Harvard. Angela Rasmussen, viroloog aan de Columbia University: “Het is niet alsof we in Oz belanden.”

We kunnen een voorbeeld nemen aan de strijd tegen polio, ooit een zeer gevreesde besmettelijk ziekte. In 1955 werd een vaccin ontwikkeld. Het bleek niet goed te werken. Er kwam een nieuw vaccin, in 1961. Dat werkte heel goed. Amerika was poliovrij in 1994, Europa in 2004.

En dat was voor er grote groepen mensen waren die aan De Natuur de voorkeur gaven boven een gezond kind…..