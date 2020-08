Dit is wat er in je lichaam gebeurt als je één keer te veel eet

We eten allemaal wel eens meer dan we op kunnen. Met kerst, of op die ene barbecue. Waar laat je lichaam dat overtollige voedsel? En kan het kwaad?

Om met die laatste vraag te beginnen: opmerkelijk genoeg toont onderzoek aan dat een keer teveel eten weinig kwaad kan.

Wetenschappers keken naar een groep van 14 gezonde mannen tussen 22 en 37 jaar oud. Ze vroegen hen om pizza te eten tot ze een vol gevoel hadden. Ze aten gemiddeld ongeveer 1500 calorieën – iets minder dan één grote pizza.

Op een andere dag vroegen ze hen om te eten tot ze het niet meer konden. Opmerkelijk genoeg slaagden ze erin om bijna het dubbele te eten – gemiddeld ongeveer 3000 calorieën, terwijl sommige bijna tot 5000 kwamen.

Dit suggereerde dat als je je vol voelt, je waarschijnlijk maar half vol bent.

De uren na het begin van de maaltijd werden met regelmatige tussenpozen bloedmonsters genomen om te zien hoe het met het lichaam ging. Verrassend genoeg was er, hoewel er twee keer zoveel werd gegeten, alleen een kleine stijging van de bloedsuikerspiegel en het bloedvetgehalte. De hartslag werd ook wat hoger, omdat het lijf hard moet werken om al die calorieën weg te krijgen, maar verder gebeurde er heel weinig.

Bij deze fysiek actieve en gezonde mensen is het lichaam in staat om na een te grote maaltijd suiker en vet in het bloed onder controle te houden door wat harder dan normaal te werken om de stofwisseling onder controle te houden.

Les: uit de band springen en schransen zijn niet erg. Behalve als je het vaak doet