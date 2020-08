Besmette mensen zonder symptomen hebben net zoveel virus in hun lichaam

Besmette mensen zonder symptomen hebben waarschijnlijk evenveel virusdeeltjes in hun neus, keel en longen als mensen die wel ziek worden van Covid-19.

Dat blijkt uit een nieuwe Zuid-Koreaanse studie die donderdag in vakblad JAMA Internal Medicine verscheen. De resultaten worden gezien als ondersteuning voor het idee dat ook a-symptomatische mensen het virus kunnen verspreiden, hoewel de onderzochte groep maar klein is.

Het onderzoeksteam onder leiding van Seungjae Lee van het Soonchunhyang University College of Medicine analyseerde 303 mensen tussen de 22 en 36 jaar, die ongeveer tegelijk besmet raakten bij een religieuze bijeenkomst. Van hen hadden er 193 symptomen en 110 niet. Van die 110 ontwikkelden er 89 nooit symptomen. Een klein deel kreeg dus later toch nog klachten.

De groep werd regelmatig getest. De a-symptomatische mensen bleken de hele tijd evenveel virus bij zich te dragen als de mensen die wel ziek waren. Wel testten ze net iets eerder negatief, namelijk na 17 dagen, waar de zieke mensen pas na 19,5 dag virusvrij waren.

De onderzoekers benadrukken dat ze enkel keken naar het aantal virusdeeltjes in een lichaam en niet hebben onderzocht in welke mate het virus zich wel of niet verspreidde.