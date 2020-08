Waarom je je slechter kunt concentreren in de hitte

Mogelijk gaat het werken je de afgelopen dagen minder goed af. Het is bloedheet en je mist de airco van kantoor. Maar dat is niet de enige reden dat je minder geconcentreerd bent.

Feit is dat veel mensen zich minder goed kunnen concentreren als het heel warm is. Hoe dat komt, is niet helemaal duidelijk. Heel veel onderzoek is er niet naar gedaan, maar mogelijk is het effect van hitte op de hersenen tweeledig.

Ten eerste presteer je slechter in een warme omgeving, blijkt uit een onderzoek van Harvard. De wetenschappers lieten twee groepen studenten tijdens een hittegolf cognitieve tests maken, waarbij de ene groep in een gebouw werkte met airco en de andere groep de toetsen moest doen zonder airco. De studenten die de tests in de hitte maakten, presteerden 13 procent slechter.

Ten tweede is het zo dat je door de hitte waarschijnlijk slechter slaapt. Idealiter is het 16 tot 18 graden in je slaapkamer, maar tijdens een hittegolf kan de temperatuur zomaar oplopen tot 25 graden of meer. Daardoor slaap je onrustiger en mogelijk korter. Na een paar dagen bouw je een slaaptekort op waardoor je minder geconcentreerd bent overdag.