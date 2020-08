Eerste supermarkt gesloten wegen herhaaldelijk overtreden corona-richtlijnen

Supermarkt Berning in het Twentse Noord Deurningen moet op last van de Veiligheidsregio vanaf donderdag de deuren sluiten vanwege herhaalde overtredingen van de coronaregels voor winkels. Voor zover bekend is dit de eerste winkel in Nederland die dit overkomt. Dat meldt Tubantia.

Volgens woordvoerder Ton Kamp van de Veiligheidsregio Twente heeft de supermarkt stelselmatig de regels voor met name de 1,5 meter afstand overtreden. „We hebben heel wat gesprekken met de eigenaar gevoerd, waarschuwingen geuit en zelfs een boete opgelegd, maar uit recente controles is gebleken dat hij nog steeds niet voldoet aan de regels. Vandaar het besluit om de winkel vanaf donderdag verplicht te laten sluiten.”

De eigenaar zegt dat hij geen maatregelen hoefde te nemen omdat er weinig klanten in zijn winkel kwamen, die dicht bij de Duitse grens ligt. De Duitsers bleven weg en dus waren beperkingen volgens hem niet nodig.

Hoe lang de supermarkt de deuren moet dicht houden, weet Berning niet. „Ik moet aantonen dat ik maatregelen neem, zodat de 1,5 meter wel gehandhaafd wordt. Maar hoe en waarom, zeg het maar. Ik weet het nu niet.”