Quarantaine voortaan verplicht

Als na onderzoek van de GGD blijkt dat iemand in contact is gekomen met een met het coronavirus besmet persoon, moet diegene voortaan verplicht in quarantaine. Dat schrijft minister Hugo de Jonge dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Tot dusver gold er alleen een dringend advies.De maatregel wordt nu uitgewerkt en moet binnen enkele weken gaan gelden.Ook wil het kabinet dat mensen die in een oranje gebied zijn geweest, verplicht in quarantaine gaan. Voor dat laatste is wel een wetswijziging nodig. De maatregelen zijn volgens het kabinet noodzakelijk omdat het aantal corona-besmettingen de laatste tijd hard omhoog gaat. In een week tijd kwamen er meer dan 4000 nieuwe gevallen bij.