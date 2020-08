Ben je wel immuun na een coronabesmetting?

De bewoonster van een zorgcentrum in Heerde overleed afgelopen weekend aan het coronavirus. Maanden na de eerste besmetting testte ze opnieuw positief. De kans dat dit gebeurt, lijkt gelukkig heel klein.

“Bij virussen geldt dat als je eenmaal besmet geweest bent, het immuunsysteem geheugen opbouwt en je bij een tweede contact met dat virus niet meer ziek wordt”, zegt Ger Rijkers, immunoloog bij University College Roosevelt in Middelburg tegen het AD.

“Ook als antistoffen al uit je bloed zijn, komt er snel een reactie en worden nieuwe antistoffen opgebouwd. Maar als mensen heel oud en zwak zijn, bijvoorbeeld als ze COPD, diabetes of een hartkwaal hebben, dan is het immuunsysteem ook zwak. Dan kan het voorkomen dat ze bij een tweede aanraking met een virus opnieuw ziek worden. Dat kennen we ook van andere virussen.”

Mogelijk is dat dus gebeurd óf het virus is nooit weggeweest. “Normaal is een gevecht met een virus een alles-of-nietswedstrijd. Of het lichaam wint en het virus gaat dood, of andersom. Maar er zijn uitzonderingen. Onder sommige omstandigheden kan een virus ergens in het lichaam blijven sluimeren en kan het weer de kop op steken als je immuunsysteem het even af laat weten.”

Hoe het precies zit, wordt onderzocht. De GGD Noordoost-Gelderland heeft het geval gemeld bij het RIVM, dat al onderzoek doet naar het onderwerp.