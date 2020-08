Ernst Kuiper: het gaat mis

,,Je kunt onmogelijk zeggen dat er niks aan de hand is. Mensen hadden misschien gehoopt dat het coronavirus minder ziekmakend was geworden, maar niets is minder waar”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Kuipers in een interview met De Telegraaf op het afgelopen twee weken bijna verdubbeld aantal coronapatiënten. Het aantal ziekenhuisopnames van Covid-19-patiënten ging in die periode van 80 naar 150.

Het wordt de hoogste tijd dat we de ernst daarvan inzien, waarschuwt hij.

„Hoewel dit nú redelijk beperkt lijkt, is de verwachting dat dit aantal tussen een week en tien dagen stijgt naar 200 tot 300 opnames. En dat is zorgelijk”