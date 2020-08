Spanje opent opnieuw veldhospitaal, besmettingen blijven stijgen

In de Spaanse stad Zaragoza heeft het leger opnieuw een veldhospitaal opgezet. Het laatste noodhospitaal in Spanje is in mei gesloten. Maar net als toen kunnen de ziekenhuizen de stroom mogelijk binnenkort niet meer aan

Spanje heeft – na Luxenburg – de slechtste cijfers van Europa.

Het aantal doden blijft in Spanje voorlopig wel beperkt. Vorige week overleden in totaal ‘maar’ 70 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Spanje sluit alle discotheken en nachtclubs om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Restaurants en bars mogen open blijven, maar moeten voortaan elke nacht om 01.00 uur dicht.